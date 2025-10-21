La facturación de L'Oréal aumentó un 1,2 % entre enero y septiembre hasta 32.807 millones

Si se toma de forma aislada el tercer trimestre, el volumen de negocios aumentó un 0,5 % en términos absolutos y un 4,2 % en equivalentes hasta 10.334 millones de euros, precisó L'Oréal en un comunicado.

En cifras comparables, haciendo abstracción del impacto de las variaciones del tipo de cambio y de las modificaciones del perímetro de la empresa, los ingresos del grupo entre julio y septiembre progresaron en todas las divisiones y en todas las grandes regiones del mundo.

En incremento en esos tres meses fue del 9,3 % en los productos profesionales hasta 1.233 millones de euros; del 3,8 % en los productos dirigidos a los consumidores particulares hasta 3.763 millones; del 2,5 % en el lujo hasta 3.720 millones; y del 5,1 % en productos de belleza dermatológica hasta 1.617 millones.

Estas cifras se hicieron públicas un día después de que se anunciara un acuerdo por el que L'Oréal comprará la marca de productos de belleza Creed al grupo francés de lujo Kering por 4.000 millones de euros, una operación que debería formalizarse en el primer semestre de 2026.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy