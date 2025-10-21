La Hacienda rusa investiga las cuentas bancarias de sus ciudadanos en los Emiratos Árabes

"La era en la que los activos en los EAU eran invisibles para el Servicio Federal de Impuestos de Rusia ha terminado. Ahora es importante agilizar la declaración de impuestos, revisar las estructuras de propiedad de los activos y estar preparados para documentar tanto el origen de los fondos como la residencia fiscal", señaló Yuri Mirzóyev, director del bufete de abogados Mitra citado por RBC.

Según el medio ruso, que cita a abogados que comenzaron a llevar estos casos, decenas de ciudadanos de Rusia han recibido consultas de las autoridades fiscales sobre sus cuentas bancarias en EAU, país que tradicionalmente ha sido refugio opaco de cara al fisco ruso.

El FTS comenzó a comprobar rigurosamente la residencia de los interrogados, las actividades empresariales y el origen de los fondos depositados en las cuentas, tanto corrientes como corporativas.

La mayoría de las solicitudes se refieren a los períodos impositivos 2022-2024.

Las autoridades fiscales rusas utilizan un sistema automatizado para verificar los datos recibidos con los informes de los contribuyentes y, en caso de discrepancia, pueden realizar una auditoría.

Por su parte, las instituciones financieras emiratíes recopilan y transmiten anualmente información al ministerio de finanzas de los Emiratos Árabes Unidos, que a su vez informa a países con los que tienen los debidos acuerdos de transparencia fiscal.

Está previsto que el convenio de doble imposición entre Rusia y los EAU entre en vigor en 2026, por lo que el número de auditorías aumentará.

Según Mirzóyev, el FTS desconfía de la residencia formal, pues sostiene que "si una persona tiene familia, bienes inmuebles, intereses comerciales y un 'centro de intereses vitales' en Rusia, el Servicio Federal de Impuestos intentará impugnar su residencia en los Emiratos Árabes Unidos e imponer impuestos adicionales en Rusia".

Recientemente, el Ministerio de Finanzas ruso presentó su plan de presupuestos para los próximos años, en los que prevé aumentar los impuestos y recaudar más para la guerra que lleva a cabo Rusia en Ucrania.