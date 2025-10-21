La India eleva su misión técnica en Kabul al estatus de Embajada en Afganistán

"De acuerdo con la decisión anunciada durante la reciente visita del ministro de Relaciones Exteriores afgano a la India, el Gobierno restaura el estado de la Misión Técnica de la India en Kabul al de Embajada de la India en Afganistán con efecto inmediato", dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores indio en un comunicado.

Nueva Delhi aseguró en que "esta decisión subraya la determinación de la India de profundizar su compromiso bilateral con la parte afgana en todas las esferas de interés mutuo".

El ministerio indio consideró que la nueva embajada en Kabul aumentará la contribución de la India al desarrollo y la asistencia humanitaria de Afganistán, inmerso en un aislamiento internacional casi total con el régimen talibán.

El cambio de estatus se produce en un momento de tensiones en el Sur de Asia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Pakistán y Afganistán vivieron la semana pasada enfrentamientos en sus zonas fronterizas, los más graves entre los dos países en décadas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los choques coincidieron en el tiempo con la visita del canciller Muttaqi a la India, la primera de un alto cargo talibán a este país desde la vuelta al poder de los fundamentalistas en Kabul en agosto de 2021.

Islamabad y Kabul alcanzaron el pasado domingo en Catar un alto el fuego indefinido.

Un día antes, el jefe del Ejército de Pakistán, el mariscal de campo Asim Munir, advirtió a la India que "no hay espacio para la guerra en un entorno nuclearizado".

Las declaraciones se producen tras meses de tensión y la escalada militar que en mayo enfrentó a las dos potencias nucleares sudasiáticas con ataques cruzados de misiles, drones y artillería, hasta el alto el fuego mediado por el presidente estadounidense, Donald Trump.