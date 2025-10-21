La nueva mandataria de Japón promete llevar la relación con EE.UU. a "nuevas alturas"

"Me reuniré pronto con el presidente Trump para elevar la relación entre Japón y EE.UU. a nuevas alturas", aseguró la mandataria durante su primera rueda de prensa en el cargo, horas después de ser confirmada por el Parlamento.

Según medios japoneses, se espera que Trump aterrice en Tokio el próximo lunes para una visita de tres días, un viaje durante el que Takaichi abordará temas bilaterales así como la situación en el Indopacífico, la guerra en Ucrania o la tensión en Oriente Medio.

La mandataria no precisó, sin embargo, si tratará con Trump el asunto de los aranceles estadounidenses o el acuerdo comercial con Washington, después de asegurar tras su elección al frente del partido gobernante, a principios de octubre, que no descarta una revisión del pacto si no responde a los intereses de Japón.

"Haremos lo posible por aliviar el impacto de los aranceles de EE.UU.", se limitó a decir hoy Takaichi sobre el tema.

Tokio y Washington alcanzaron en julio un acuerdo comercial tras meses de negociaciones, por el cual el país asiático deberá pagar aranceles del 15 % e invertir 550.000 millones de dólares en Estados Unidos.

Tras su victoria a principios de octubre en las primarias del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) de Japón, Takaichi recibió una efusiva felicitación del mandatario estadounidense, que la definió como "una persona muy respetada, de gran sabiduría y fortaleza", en un mensaje en redes sociales.

La conservadora, que hizo historia este martes al convertirse en la primera mandataria mujer del país asiático, confirmó hoy que participará en la cumbre de la ASEAN, que tendrá lugar en Malasia entre el 26 y el 28 de octubre, y en la cumbre de la APEC, entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre en Corea del Sur.

