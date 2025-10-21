La UE felicita a Rodrigo Paz por victoria en Bolivia y destaca compromiso con democracia

“La Unión Europea felicita al pueblo y a las autoridades electorales del Estado Plurinacional de Bolivia por las elecciones presidenciales democráticas y ordenadas celebradas el 19 de octubre”, indicó en un comunicado una portavoz de la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas.

Aseguró además que los resultados provisionales del Tribunal Supremo Electoral “muestran un resultado claro, reconocido por ambos contendientes”.

“La UE felicita a Rodrigo Paz Pereira por su victoria y espera con interés colaborar con el nuevo presidente y su administración”, indicó, a la vez que subrayó que Bolivia y la UE “comparten el compromiso con la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho”.

Según la portavoz, la Unión Europea está decidida a profundizar su relación en todos los ámbitos de interés mutuo, centrándose en las inversiones sostenibles para fomentar las transiciones ecológica, digital y justa.

Apuntó también que la UE ha desplegado una misión de observación electoral en el país andino que va a presentar conclusiones preliminares, mientras que a finales de año verá la luz su informe final.

La victoria de Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), abre una nueva época en Bolivia tras 20 años de gobiernos de izquierda del Movimiento al Socialismo (MAS).

El hijo del expresidente Jaime Paz Zamora (1989-1993) se impuso el domingo en segunda vuelta al exmandatario Jorge Tuto Quiroga (2001-2002), con el 54,61 % de los votos frente al 45,39 %, según el cómputo preliminar del Tribunal Supremo Electoral (TSE) con el 97,86 % de las actas procesadas.

El resultado marca el fin de un ciclo político iniciado en 2006 con la llegada de Evo Morales al poder y continuado por Luis Arce, cuyo mandato concluirá oficialmente el próximo 8 de noviembre, cuando Paz asuma la Presidencia.