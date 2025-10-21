Líder palestino afirma que el alto el fuego no puede servir para ignorar ocupación ilegal

"Mientras Israel continúa violando los instrumentos internacionales, los parlamentos del mundo tienen la responsabilidad moral y jurídica de enfrentarse a su arrogancia y reclamar la recuperación de los derechos del pueblo palestino", destacó durante su intervención en la 151ª asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP) que esta semana se celebra en Ginebra.

El que fue alcalde de Ramala durante más de una década aseguró que Israel ha cometido un genocidio en Gaza, con más de 250.000 víctimas entre muertos, heridos y desaparecidos, estructuras civiles arrasadas y colapso completo de las infraestructuras sanitarias y educativas.

"Su política sistemática es la del desplazamiento forzoso, en un intento de empujar a los palestinos a abandonar su tierra, después de que la Franja de Gaza se haya vuelto inhabitable, llena de artefactos sin explotar y con miles de cuerpos enterrados bajo los escombros", aseguró durante su intervención.

Aunque el Legislativo palestino acoge con satisfacción el acuerdo de alto el fuego de Sharm el Sheikh (Egipto), insta a otros parlamentos del mundo a "trabajar con seriedad para proteger la solución de los dos Estados, única garantía para poner fin a la ocupación y lograr la paz y la estabilidad en la región", afirmó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Agregó que Israel, como potencia ocupante, tiene plena responsabilidad por las pérdidas humanas y la destrucción que ha perpetrado y debe cumplir sus obligaciones en virtud del derecho internacional, especialmente considerando que el coste de la reconstrucción superará los 70 000 millones de dólares.