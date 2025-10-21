Macron defiende que el plan de paz Gaza avance en el marco de Naciones Unidas

"A nivel político, necesitamos una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU para que el proceso se desarrolle dentro de ese marco", declaró Macron en rueda de prensa en Liubliana con el primer ministro esloveno, Robert Golob.

El presidente francés insistió en que la situación en Gaza sigue muy vulnerable y que es necesario seguir presionando para que el armisticio se preserve.

Acentuó que para ello es indispensable que el grupo islamista Hamás cumpla con todas sus obligaciones y que Israel posibilite la llegada de ayuda humanitaria a los necesitados, así como la eventual evacuación de quienes necesiten atención médica.

"Tenemos que seguir involucrados, seguir presionando junto con nuestros socios europeos, americanos y árabes", dijo.

Hizo constar que Francia y Eslovenia comparten puntos de vista muy similares respecto a Oriente Medio, Ucrania y otras cuestiones de política exterior.

Después de asistir ayer en Eslovenia a una reunión cumbre de MED9, grupo informal de nueve países mediterráneos de la Unión Europea, el presidente francés se encuentra hoy de segundo día de visita de trabajo al pequeño país alpino.