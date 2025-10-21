Más de 800 migrantes interceptados en barcas en el mar y devueltos a Libia en una semana

Argel, 21 oct (EFE).- Un total de 802 migrantes, entre ellos 47 menores, fueron devueltos a Libia entre el 12 y el 18 de octubre tras la intercepción de sus embarcaciones en las que intentaban cruzar el Mediterráneo central para alcanzar costas europeas, según informó este martes la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).