Más de un 95 % secunda la huelga en la ciudad tunecina contaminada por un complejo químico

Túnez, 21 oct (EFE).- La huelga general en la ciudad tunecina de Gabes, convocada por la Unión General de Trabajadores Tunecinos (UGTT) para exigir el desmantelamiento de un complejo químico contaminante, registró un seguimiento casi total entre la población, de más del 95 %, aseguró este martes el sindicato a la radio Diwan.