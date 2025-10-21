Meloni cumple tres años en el poder: Claves de un mandato tranquilo y sin rivales

Roma, 21 oct (EFE).- Hace tres años Giorgia Meloni se convertía en la primera mujer en jurar como primera ministra de Italia, un cargo en el que se mantiene sin mayores desvelos ni rivales y dispuesta a hacer de su Gobierno el más largo de la agitada democracia italiana.