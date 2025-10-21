Meloni cumple tres años en el poder: Claves de un mandato tranquilo y sin rivales

Estas son algunas de las claves de su permanencia en el poder:
El 22 de octubre de 2022 Meloni, jefa de los ultraderechistas Hermanos de Italia, llegaba al poder tras ganar las elecciones con su coalición con la Liga de Matteo Salvini y la Forza Italia (FI) de Antonio Tajani.
Los problemas y zozobras de estas dos formaciones impiden que sus líderes sueñen tan siquiera en retar a Meloni.
"La derecha se mantiene unida porque para sus miembros resulta más conveniente permanecer juntos que provocar una crisis", explica a EFE el politólogo de la Universidad 'La Sapienza' Oreste Massari.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
"Meloni se ha adaptado, pese a sus posiciones soberanistas y populistas en la oposición, a las reglas internacionales y europeas. Se ha vuelto más institucional, aunque a veces vuelve a mostrarse agresiva", apunta Massari.
"Hay cierta desafección política pero es más aguda en la izquierda. El electorado tiene problemas en encontrar una alternativa de centroizquierda", opina la politóloga Vera Capperucci.