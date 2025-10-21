Mundo

Meloni cumple tres años en el poder: Claves de un mandato tranquilo y sin rivales

Roma, 21 oct (EFE).- Hace tres años Giorgia Meloni se convertía en la primera mujer en jurar como primera ministra de Italia, un cargo en el que se mantiene sin mayores desvelos ni rivales y dispuesta a hacer de su Gobierno el más largo de la agitada democracia italiana.

Por EFE
21 de octubre de 2025 - 06:15
/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2368

Estas son algunas de las claves de su permanencia en el poder:

El 22 de octubre de 2022 Meloni, jefa de los ultraderechistas Hermanos de Italia, llegaba al poder tras ganar las elecciones con su coalición con la Liga de Matteo Salvini y la Forza Italia (FI) de Antonio Tajani.

Los problemas y zozobras de estas dos formaciones impiden que sus líderes sueñen tan siquiera en retar a Meloni.

"La derecha se mantiene unida porque para sus miembros resulta más conveniente permanecer juntos que provocar una crisis", explica a EFE el politólogo de la Universidad 'La Sapienza' Oreste Massari.

"Meloni se ha adaptado, pese a sus posiciones soberanistas y populistas en la oposición, a las reglas internacionales y europeas. Se ha vuelto más institucional, aunque a veces vuelve a mostrarse agresiva", apunta Massari.

"Hay cierta desafección política pero es más aguda en la izquierda. El electorado tiene problemas en encontrar una alternativa de centroizquierda", opina la politóloga Vera Capperucci.