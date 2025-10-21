Mueren cuatro soldados y siete miembros de Al Qaeda en enfrentamientos en el sur del Yemen

Saná, 21 oct (EFE).- Al menos cuatro soldados del Ejército yemení y otros siete presuntos integrantes de la red terrorista Al Qaeda murieron este martes en enfrentamientos iniciados tras un ataque perpetrado por el grupo yihadista contra un cuartel militar en la provincia de Abyan, en el sur del Yemen, según fuentes oficiales.