Músicos de Broadway advierten de huelga que apagará marquesinas de veintena de obras

Según un comunicado de la Local 802 AFM (Federación Americana de Músicos), las negociaciones por un nuevo contrato laboral continuarán hasta este miércoles y de no alcanzar un acuerdo "estamos dispuestos a declararnos en huelga de inmediato".

"Los músicos de Broadway representados por el Local 802 AFM entrarán en mediación el miércoles 22 de octubre. Si no tenemos un nuevo contrato para el jueves por la mañana, estamos preparados para hacer huelga de inmediato. Esperamos poder llegar a un acuerdo", señala la declaración.

Indica además que los músicos han estado trabajando sin contrato desde el 31 de agosto de 2025, cuando se venció el pasado convenio.

Los músicos exigen salarios justos que reflejen el éxito de Broadway, cobertura sanitaria estable y seguridad laboral.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

De decretarse el paro de músicos se afectarán las obras & Juliet, Aladdin, Beetlejuice, Book of Mormon, Buena Vista, Chess, Chicago, Death Becomes Her, Gatsby, Hadestown y Hamilton.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También Hells Kitchen, Just in Time, Lion King, Mamma Mia, Maybe Happy Ending, Mincemeat, MJ, Moulin Rouge, Outsiders, Queen of Versailles, Six y Wicked.