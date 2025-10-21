Nicaragua da más permisos mineros a empresa china y suman casi 700.000 hectáreas cedidas

El Ministerio de Energía y Minas otorgó a la empresa Nicaragua XinXin Linze Minería Group S.A. una concesión minera para el aprovechamiento de minerales metálicos y no metálicos en el lote denominado Jerusalén, con una superficie de 36.955,2 hectáreas, según el acuerdo ministerial.

Ese lote está ubicado entre los municipios de Nueva Guinea, de la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, el Coral, del departamento (provincia) de Chontales, y El Almendro, provincia de Río San Juan y fronteriza con Costa Rica, de acuerdo con la información.

Nicaragua también otorgó a esa misma firma otra concesión minera en el lote denominado Yulu Awaskira, con una superficie de 4.850 hectáreas, ubicado en el municipio de Puerto Cabezas o Bilwi, de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte.

Con esas 41.805,2 hectáreas., la cartera de Energía y Minas ha otorgado a la empresa Nicaragua XinXin Linze Minería Group S.A. al menos 91.676,01 hectáreas, que la convierte en una de las firmas chinas con más licencias en el país centroamericano.

En total, el Ejecutivo que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha otorgado más de 30 concesiones mineras a empresas chinas en los últimos dos años por casi 700.000 hectáreas, que incluyen algunas en la Reserva de la Biosfera del Río San Juan.

La Fundación del Río ha advertido que el otorgamiento de esas concesiones constituye una violación a la Ley del Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica.

Esa ONG, que dirige el ambientalista nicaragüense desnacionalizado Amaru Ruiz, ha explicado que el pasado 6 de mayo, mediante la aprobación de la Ley de Áreas de Conservación Ambiental y Desarrollo Sostenible, se derogó el decreto que regulaba las áreas protegidas de Nicaragua a través de su reglamento.

La Fundación del Río también ha denunciado el avance de la minería artesanal ilegal dentro de la Reserva de la Biosfera del Río San Juan y que con esas concesiones se estaría legalizando la actividad minera en esa zona de conservación.

Por su parte, organismos opositores nicaragüenses en el exilio que conforman la Plataforma de Unidad por la Democracia (Pude) han denunciado la entrega masiva de territorios indígenas nicaragüenses a empresas mineras de China por parte del Gobierno sandinista, que lo han tildado de "ecocidio" y han exigido al Estado de Nicaragua "la anulación inmediata" de todas esas licencias.

Hasta finales de 2023, Nicaragua había otorgado 299 concesiones mineras, 172 para la minería metálica y 127 para la no metálica, según datos oficiales.

Las exportaciones mineras de Nicaragua ascendieron a 1.391,6 millones de dólares en 2024, lo que significó un incremento del 20,1 % respecto a 2023, según el Banco Central nicaragüense.