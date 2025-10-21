Nueve países liderados por EE.UU. ofrecen apoyo para 'estabilizar' la economía de Bolivia

"El 19 de octubre, el pueblo boliviano hizo escuchar su voz de manera decisiva. Este resultado refleja la voluntad del pueblo boliviano de abrazar el cambio y trazar un nuevo rumbo para su nación y nuestra región, marcando un alejamiento de la mala gestión económica de las últimas dos décadas", reza una declaración conjunta a propósito de los comicios en la nación andina.
En la declaración, difundida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay en su cuenta de X, felicitan a Paz Pereira por su triunfo electoral y reconocen "al pueblo boliviano por su firme compromiso con la democracia, demostrado -según destacan- a través de su activa participación en este proceso electoral".
"Los países signatarios están preparados para apoyar los esfuerzos de la administración entrante para estabilizar la economía de Bolivia y abrirla al mundo, fortalecer sus instituciones democráticas, impulsar el comercio y la inversión internacional, y profundizar su compromiso con socios regionales y globales en una amplia gama de temas importantes", añade el documento.
Además, los firmantes se dicen "comprometidos a trabajar de manera estrecha" con Paz Pereira y su Gobierno "para avanzar en los objetivos compartidos de seguridad regional y global, prosperidad económica, y crecimiento que beneficien a todas nuestras naciones".
De igual forma, dijeron acoger "con beneplácito la renovada y proactiva participación de Bolivia en la búsqueda de soluciones a los desafíos regionales y globales".
El futuro gobernante había anticipado durante su campaña que enfrentará la crisis económica del país con un modelo basado en la liberación de exportaciones y el apoyo de "países amigos" para superar la escasez de combustibles.
Paz Pereira, quien asumirá el poder el próximo 8 de noviembre, recibirá un país con una inflación acumulada a septiembre pasado de 18,33 %, muy por encima del 7,5 % proyectado para todo 2025, y una deuda externa de 13.741,7 millones de dólares.
La economía boliviana, que tuvo un crecimiento negativo del -2,40 % en el primer semestre de 2025, la primera contracción económica en 49 años, sufre una persistente falta de dólares y recurrentes problemas de abastecimiento de combustibles.
Mientras el presidente saliente, Luis Arce, proyectó para este año un crecimiento económico del 3,51 %, organismos como el Banco Mundial (BM) auguran un decrecimiento del 0,50 %.