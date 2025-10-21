OIM: retornados hondureños enfrentan obstáculos estructurales para acceder a empleo formal

Los migrantes hondureños retornados enfrentan "obstáculos estructurales" para su reinserción laboral en el mercado formal, lo cual limita sus oportunidades económicas en un país con más del 70 % de informalidad y una tasa de pobreza del 62,9 %, advierte un informe presentado este martes por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

La investigación 'Diagnóstico Multisectorial sobre Talento Humano y Reintegración Laboral' señala que la oferta de empleo formal es insuficiente frente a una economía marcada por una intensa informalidad (más del 70 % de la fuerza laboral), lo cual aumenta “la vulnerabilidad” de la población económicamente activa de Honduras.

El documento señala que “persisten obstáculos estructurales” en los sistemas de formación y en los mecanismos de intermediación laboral, como la insuficiencia de recursos, la desconexión entre la oferta formativa y la demanda real del mercado, la baja valoración social de la educación técnica y la limitada infraestructura de los centros de formación.

También persisten barreras administrativas y de reconocimiento como la falta de documentación vigente, ausencia de certificaciones técnicas reconocidas y desajustes entre las competencias de los retornados y las necesidades del mercado laboral.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El estudio reconoce avances en políticas y programas de inclusión laboral, pero advierte "vacíos" en la sistematización de datos, la persistencia de estigmas sociales hacia las personas retornadas y la falta de incentivos para su contratación.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, subraya la ausencia de un sistema articulado de atención integral -que combine empleo, formación, apoyo psicosocial y facilidades para el emprendimiento-, lo que limita el impacto de las iniciativas vigentes.

El informe destaca que mientras el 73,9 % de los hombres participan en el mercado de trabajo, apenas el 40,9 % de las mujeres lo hace. La brecha digital y las cargas de cuidado explican en parte la menor participación femenina y su mayor exposición a empleos informales y de baja calidad.

La OIM señaló que la migración de hondureños, principalmente hacia Estados Unidos, responde a causas estructurales como la falta de oportunidades económicas, la inseguridad ciudadana y los efectos de fenómenos naturales.

De los 10 millones de hondureños que viven en pobreza un 40,1 % se encuentra en situación de pobreza extrema, y, además, 3,6 millones de personas son asalariadas, datos que, según la organización, evidencian la urgencia de reforzar los procesos de reintegración laboral y económica.

El jefe de Programas de la OIM, Roberto Canizales, dijo a EFE que el informe recoge información "muy importante" sobre el perfil y las necesidades de las personas retornadas, la mayoría de las cuales forman parte de la población económicamente activa pero afrontan brechas para acceder a empleos formales y de mejor calidad.

La OIM propone a Honduras fortalecer alianzas público-privadas, promover la formación técnico-vocacional y programas de certificación de competencias, apoyar a las pequeñas y medianas empresas, principales generadoras de empleo, y priorizar el cierre de la brecha digital, en especial entre las mujeres retornadas, señaló Canizales.

La OIM también recomienda impulsar programas de formación dual y pasantías empresariales, diseñar incentivos para la contratación de migrantes retornados, reducir el estigma y promover campañas de sensibilización empresarial.