Organizaciones fortalecerán laboratorios de análisis de calidad de semillas en América

El IICA indicó este martes que trabajará en conjunto con ISTA para impulsar el intercambio de conocimientos técnicos, la formación de recursos humanos, la promoción de metodologías estandarizadas de análisis de semillas y el fortalecimiento institucional de los organismos de certificación y control de calidad.

"El papel de las semillas es clave para la modernización y la seguridad alimentaria en las Américas (...) por eso debemos tener un mapa claro e identificar acciones para demostrar a todo el hemisferio que estamos actuando para mejorar la calidad de vida de las personas", afirmó el director general del IICA, Manuel Otero.

La propuesta contempla la realización de actividades conjuntas de asistencia técnica y capacitación, así como el impulso de iniciativas regionales destinadas a promover la innovación tecnológica y facilitar la participación de los países de la región en los sistemas internacionales de comercio y certificación de semillas.

"Este documento es un puente entre nuestras dos organizaciones. Sabemos que, desde una semilla pequeña, cosas grandes pueden crecer. Hoy estamos plantando esta alianza con la plena expectativa de que crecerá en una colaboración robusta", destacó el presidente de la ISTA, Ernest Allen.

Con esta alianza, ambas instituciones buscan contribuir a que el sector agrícola fortalezca su competitividad mediante la aplicación de normas estandarizadas de análisis de calidad de semillas basadas en el conocimiento científico y reconocidas a nivel global.