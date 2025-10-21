Panamá "saluda" a la nueva primera ministra de Japón y le desea éxitos en su gestión

Ciudad de Panamá, 21 oct (EFE).- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, saludó este martes a la nueva primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, que hizo historia al convertirse en la primera mujer al frente del Gobierno japonés, y le deseó "éxitos" en su gestión.