Paraguay comenzará en noviembre la vacunación contra el dengue

Las vacunas, proveídas por la farmacéutica japonesa Takeda, se aplicarán en dos dosis con preferencia en niños entre 6 y 8 años, que es considerada la franja etaria "con la incidencia más alta" de casos en los últimos cinco años, declaró Cousirat a la radio ABC Cardinal.

El plan de vacunación iniciará en nueve municipios del departamento Central, el más poblado del país, incluida la capital paraguaya, Asunción.

El funcionario afirmó que la vacuna resultó ser "muy efectiva" en prevenir "las hospitalizaciones, los casos graves de dengue para los cuatro serotipos".

El titular del PAI, un programa del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSP) del Paraguay, indicó que la vacuna servirá "como una estrategia más de combate" del dengue, una enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti, que también es vector del zika y el chikunguña.

Paraguay, considerado un país endémico para el dengue, registró en las últimas tres semanas epidemiológicas, que corresponden al periodo del 21 de septiembre y al 11 de octubre, un total de 1.467 notificaciones de casos de la enfermedad, de los cuales 3 fueron confirmados, 2 probables y 914 sospechosos.