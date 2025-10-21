Parlamento celebra recientes canonizaciones como "el triunfo de la santidad" de Venezuela

"Luego de muchos años de espera por parte del pueblo venezolano, la Iglesia católica reconoció las virtudes heroicas y la intercesión milagrosa de los beatos", reza un acuerdo aprobado de manera unánime por el Legislativo y leído previamente por el diputado chavista Nicolás Maduro Guerra, hijo del jefe de Estado venezolano.

La canonización de ambos, prosigue el documento, representa un "acontecimiento histórico y espiritual de inmenso significado" para Venezuela, con un impacto positivo "en la identidad social, cultural y nacional".

Por tanto, el Parlamento acordó "honrar la vida y obra de los nuevos santos y promover su ejemplo de compromiso con la ciencia, la educación, la caridad cristiana y el servicio al prójimo".

También exhortó a las instituciones educativas, culturales y de salud a "organizar jornadas y actividades que difundan la biografía, el pensamiento y el legado de los santos".

Además, la AN instó a las autoridades eclesiásticas y civiles a "trabajar conjuntamente en la preservación y promoción de los lugares de culto y devoción asociados" al médico y a la religiosa, agrega el acuerdo, sin mencionar algún espacio en concreto que esté relacionado con ambos.

Para Maduro Guerra, el domingo, cuando se celebró la ceremonia de canonización en la plaza de San Pedro, será recordado como "una jornada histórica donde el alma de la nación fue tocada, independientemente de la fe" de sus ciudadanos, para quienes, agregó, ambos ya "eran santos".

El papa León XIV pidió el lunes a los peregrinos que asistieron a las canonizaciones del domingo que tomen ejemplo de estos santos para afrontar las problemáticas de la vida.

El pontífice destacó que sus grandes virtudes fueron la fe, la esperanza y la caridad "que nace de acoger y compartir el don recibido".

El domingo, miles de feligreses en Venezuela se volcaron a las principales plazas de distintas ciudades para celebrar el acontecimiento, en un país que vive desde hace semanas una creciente tensión con EE.UU. en medio de su prolongada crisis política.