Peña dice que Paraguay prefiere avanzar en una región marcada por "extremismo ideológico"

"En una región que lastimosamente ha sido dominada muchas veces por un extremismo ideológico, muchas veces mirando de manera obsesiva hacia la derecha, obsesiva hacia la izquierda, hemos perdido el rumbo de mirar hacia adelante", dijo Peña en su discurso en la inauguración del Invest Fórum Paraguay 2025, organizado por el BID Invest, el brazo de inversión en el sector privado del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

"El Paraguay -agregó Peña- prefiere hoy mirar para adelante, hacia el progreso, hacia el desarrollo y hacia la estabilidad".

El gobernante admitió que ese camino "muchas veces es el más difícil", pero advirtió que es el "correcto", al indicar que se trata de "construir instituciones sólidas, de mantener la prudencia".

Para el mandatario, su país "quiere erigirse en un faro" en la región.

En ese sentido, destacó que Paraguay "tiene todas las condiciones" y vaticinó que, posiblemente, "de aquí a una década" pueda estar "entre los tres países que hoy lideran en América Latina en materia de desarrollo humano, progreso social, de atracción de inversiones, de generación de empleo de alta renta".

En el evento, el CEO de BID Invest, James Scriven, anunció que ese organismo invertirá 1.000 millones de dólares en Paraguay en los próximos dieciocho meses.

Desde 2016, el BID Invest invirtió en proyectos empresariales del sector privado en Paraguay un total de 1.600 millones de dólares, según datos de la institución.