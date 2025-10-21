Personas con ELA avanzada en España recibirán hasta 10.000 euros al mes para su atención

El Ejecutivo aprobó este martes un real decreto que regula esta ayuda, con la que crea un nuevo grado de dependencia extrema o Grado III+ para dar protección específica a personas con enfermedades neurológicas con cuidados de alta complejidad y garantizarles atención personalizada 24 horas.

Incorpora el derecho a una prestación de hasta 10.000 euros por paciente al mes en fase avanzada que será financiado en un 50 % por el Estado y el otro 50 % por los gobiernos regionales, ya que la dependencia es competencia de esos ejecutivos.

La norma, que ahora debe ser ratificada por el Congreso de los Diputados, completa el desarrollo de la conocida como ley ELA, que el Parlamento español aprobó hace un año, con el objetivo de garantizar la atención de las personas afectadas por esta enfermedad y después de que las organizaciones de pacientes con ELA llevaran años reclamando esta normativa.

Con este decreto aprobado hoy, la financiación del Estado en Dependencia alcanza 3.729 millones de euros este año, explicó el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El ministro destacó que la financiación del sistema ha alcanzado este año una cifra récord de 3.729 millones de euros, lo que resulta "particularmente importante por las necesidades y tensiones crecientes del sistema que solo van a ir a más", en relación con la evolución demográfica.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Bustinduy también recordó que en esta legislatura se han trasferido a las comunidades (regiones) más de 800 millones de euros de los fondos europeos para ofrecer los servicios de atención a la dependencia y valoró "los esfuerzos" del Gobierno de coalición progresista desde 2020 para revertir "los intensos recortes en dependencia que sufrió el sistema en la década pasada" con el Ejecutivo conservador de Mariano Rajoy (PP).