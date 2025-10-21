Polémica en Italia por querer cambiar el nombre de polideportivo Allende por el de Armani

Roma, 21 oct (EFE).- La propuesta de cambiar el nombre del polideportivo Salvador Allende en la ciudad italiana de Cinisello Balsamo (norte) por el de Giorgio Armani ha generado controversia y críticas, especialmente desde los partidos de la izquierda.