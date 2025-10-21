Presidente de Costa Rica sale con éxito de una operación de próstata

"El presidente Rodrigo Chaves fue intervenido exitosamente de una hiperplasia prostática benigna, es decir, un crecimiento no canceroso de la próstata. Según el parte médico la intervención resultó un éxito", indica un comunicado de la Presidencia.

El informe oficial indica que el mandatario "se está recuperando en un centro médico en Estados Unidos" y que después de algunos días de observación médica, regresará a Costa Rica el próximo sábado.

"El presidente agradece profundamente los cientos de mensajes de cariño, solidaridad y buenos deseos que ha recibido de parte de los ciudadanos", concluye el comunicado.

La hiperplasia prostática es un agrandamiento de la próstata que puede causar problemas urinarios.

El viaje a Estados Unidos fue anunciado la semana pasada por Chaves, quien dijo que no había signos de cáncer y que la hiperplasia le estaba causando dificultades para ir al baño.

Chaves explicó que decidió realizarse la operación en Estados Unidos porque tiene un seguro privado y porque se la practicará un cirujano que es sobrino suyo.

Agregó que otra razón es que escogió "el método de operación que requiere la menor cantidad de tiempo incapacitado y en Costa Rica ese método no está disponible".