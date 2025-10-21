Presidente de Perú afirma que su Gobierno está comprometido "con un Estado ágil y cercano"

"Lo que queremos es tener un Estado dinámico, eficiente, empático, que sepa escuchar y no sea de escritorio", remarcó Jerí durante un encuentro con representantes de la Asociación Nacional de Distritalizaciones por Interés Nacional (Andin).

El mandatario agregó que su gestión, que asumió hace 11 días en reemplazo de Dina Boluarte, quien fue destituida el Congreso por su "incapacidad moral" para enfrentar el embate de la criminalidad", tiene "la predisposición y voluntad de, sobre la base del diálogo, ver las alternativas que permitan satisfacer las demandas del Perú profundo".

El gobernante, quien debe entregar el cargo al jefe de Estado que sea elegido en los comicios generales del próximo año, sostuvo una reunión de trabajo con alcaldes de 154 centros poblados de 18 regiones del país que son parte de la Andin.

Ante las autoridades locales remarcó que en Perú existen "diversos retos estructurales a superar", por lo que su Gobierno "pondrá sus esfuerzos en sentar las bases para que el Ejecutivo funcione de manera óptima".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Para generar resultados, hay que ser ordenados. Los equipos técnicos se desplegarán para actuar de forma célere. Aprovechemos todas las herramientas que tengamos, sino se verá como dinero desperdiciado y eso no es lo que queremos", comentó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Jerí también ratificó que el objetivo principal de su gestión, que debe culminar en julio de 2026, será derrotar a la delincuencia y adelantó que en las próximas horas se anunciarán las nuevas medidas que se ejecutarán a partir de la declaración del Estado de emergencia en Lima para enfrentar la inseguridad ciudadana.

"No queríamos hacer las cosas de igual manera. Nos hemos tomado nuestro tiempo para darlas a conocer, ya que estamos en guerra contra la delincuencia y queremos obtener resultados concretos", afirmó.

Durante la reunión de este martes, el gobernante recibió en el Palacio de Gobierno de Lima a los alcaldes de centros poblados de regiones como Ayacucho, Apurímac, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Lambayeque y Piura, entre otras.

Las autoridades locales señalaron que su principal demanda es la declaración de sus centros poblados como distritos, así como la creación de nuevas provincias a partir de algunos distritos ya formalmente constituidos.

En ese sentido, el Gobierno "se comprometió a escuchar sus demandas de forma sostenida" en próximas reuniones de trabajo, mientras que los representantes de la Andin ofrecieron su respaldo a las acciones del Ejecutivo.