Ramaphosa visitará Indonesia, Vietnam y Malasia para reforzar "lazos estratégicos"

El viaje incluirá una visita de Estado a Indonesia (22 y 23 de octubre), donde se reunirá con su homólogo indonesio, Prabowo Subianto, cuyo país integra, al igual que Sudáfrica, el grupo de economías emergentes BRICS.

En Indonesia, Ramaphosa buscará "diversificar el comercio ante la dinámica global", precisó la Presidencia sudafricana en un comunicado.

El jefe de Estado sudafricano procederá después a una visita de Estado a Vietnam (23 y 24 de octubre), cuyo creciente mercado de consumo "presenta oportunidades prometedoras para los exportadores sudafricanos, en particular en el contexto de los esfuerzos estratégicos del país para diversificar los destinos comerciales", dijo la nota oficial.

Ramaphosa cerrará su gira por el sudeste asiático con una visita de trabajo a Malasia (25 y 28 de octubre), donde participará como invitado en la 47ª Cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

"Las relaciones con Malasia y, por extensión, con el Sudeste Asiático y la ASEAN, revisten una importancia estratégica para la política exterior de Sudáfrica. Ofrecen una puerta de entrada a mercados regionales dinámicos y tecnologías emergentes, y contribuyen a consolidar la posición de Sudáfrica como socio proactivo y comprometido a nivel global en el sur global", añadió la Presidencia.