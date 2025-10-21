República Dominicana suspende la docencia y reduce jornada laboral por la tormenta Melissa

Además, el Gobierno decidió que el horario laboral para el día de mañana, tanto en el sector público como en el privado, finalice a la 13:00 hora local (17:00 GMT).

Del total de 32 provincias del país, nueve, entre las que se encuentra Santo Domingo, están en alerta roja, la gran mayoría de ellas ubicadas en la costa caribeña, según informó este martes el director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez, en una rueda de prensa junto con el presidente dominicano, Luis Abinader.

La tormenta tiene actualmente vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora -con rachas superiores- y se mueve rumbo próximo al oeste, aunque ha aumentado ligeramente su velocidad de traslación a 24 kilómetros por hora.

En las próximas horas este sistema comenzará a disminuir su velocidad de traslación, inclinando gradualmente su trayectoria al noroeste, de acuerdo con los pronósticos.

Según indicó también ante los medios la directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, "el modelo europeo, que es el más optimista", indica que la capital podría tener hasta 165 milímetros de acumulado, en la provincia de San Cristóbal (vecina oeste de la capital), 205 milímetros, y hacia el suroeste 300 milímetros".

Por otra parte, "el modelo americano indica que podrían haber acumulados de 400 milímetros o más en la parte suroeste y en la parte sur del territorio" dominicano, indicó Ceballos.

Melissa, la tormenta número 13 de la actual temporada de ciclones en el Atlántico, podría evolucionar a huracán el próximo fin de semana, según informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés), con sede en Miami (EE.UU.).