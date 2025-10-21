Rosalía incluye en 'Lux' colaboraciones con Björk, Estrella Morente y L'Orfeó Català

Rosalía -que ha dado las gracias en redes a sus seguidores por "presentar juntos el disco" en un multitudinario evento este lunes en Madrid- se dispone a explorar "temas como la mística femenina, la transformación y la espiritualidad", según un comunicado de Sony Music de este martes.

"En este álbum Rosalía traza un amplio arco emocional de mística femenina, transformación y trascendencia, moviéndose entre la intimidad y la escala operística para crear un mundo radiante en el que el sonido, el lenguaje y la cultura se fusionan en uno", asegura la nota sobre el álbum, que ya se puede comprar por anticipado en formato de cd y vinilo doble.

Distribuido a través de Columbia Records, ha sido grabado con la Orquesta Sinfónica de Londres dirigida por Daníel Bjarnason y cuenta con voces femeninas como Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, la Escolanía de Montserrat, el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana, Yahritza e Yves Tumor.

"Lux es una proeza de visión y maestría" que "explora temas de la mística femenina, la transformación y la espiritualidad trazando el arco entre la ilusión y la pérdida, la fe y la individualidad", asegura por su parte la web donde se puede adquirir el disco, en cuya portada la estrella posa vestida de blanco y con toca, en una fotografía de Noah Dillon.

Además de informar sobre la inclusión de tres temas adicionales que son exclusivos del formato físico -una tirada firmada de vinilos ya se ha agotado-, ofrece los títulos de las dieciocho canciones, ordenados en cuatro 'movimientos'.

En el primero se podrá escuchar 'Sexo, Violencia y Llantas', 'Reliquia', 'Divinize', 'Porcelana' y 'Mio Cristo'; en el segundo 'Berghain' (cuya partitura fue difundida en redes e interpretada por numerosos seguidores de la catalana), 'La Perla', 'Mundo Nuevo' y 'De Madrugá'.

En el tercer movimiento están las canciones 'Dios Es Un Stalker', 'La Yugular', 'Focu ‘ranni', 'Sauvignon Blanc' y 'Jeanne'.

Por último, en el cuarto movimiento están 'Novia Robot', 'La Rumba Del Perdón', 'Memória' y 'Magnolias'.