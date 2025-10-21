Rubio celebra el fin de la "cacería política" tras la absolución del expresidente Uribe

"La justicia de Colombia ha prevalecido al absolver al expresidente Uribe después de años de una cacería política en su contra y la de su familia. #UribeInocente", escribió Rubio en un mensaje en la red X.

El secretario de Estado reaccionó así a la decisión en segunda instancia de la corte de Bogotá, que revocó la sentencia que condenaba penalmente a Uribe a doce años de cárcel domiciliaria, tras hallarlo culpable de soborno en actuación penal y fraude procesal.

Este falló convirtió a Uribe en el primer expresidente colombiano condenado penalmente.

Cuando en el mes de julio se conoció la sentencia que inculpaba al político colombiano de derecha en primera instancia, Rubio y varios congresistas estadounidenses condenaron el fallo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El jefe de la diplomacia estadounidense aseguró que el exmandatario solo había "luchado incansablemente" por su patria y acusó a la Justicia colombiana de estar politizada.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Este último fallo del Tribunal Superior de Bogotá, contra el cual cabe el recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, señala que "la valoración probatoria" de la sentencia de primera instancia "se redujo a apreciaciones subjetivas sobre la queribilidad (sic - que se quiere) de los testigos sin aplicar criterios técnicos y principios de lógica formal".