Rusia deja sin luz a parte de la región ucraniana de Cherníguiv con otro ataque masivo

Kiev, 21 oct (EFE).- Otro ataque masivo ruso con drones y misiles dejó sin luz a una parte de Cherníguiv, en el norte de Ucrania, y de su capital homónima, al golpear una infraestructura de suministro de energía térmica y otra de suministro de electricidad según informó este martes el gobernador de la región, Viacheslav Chaus.