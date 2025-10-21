Sánchez se suma a la declaración en favor de un alto el fuego inmediato en Ucrania

Sánchez y el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, unieron su firma a la declaración que rubricaron ya Zelenski y el británico Keir Starmer; el alemán, Friedrich Merz; el francés, Emmanuel Macron; la italiana, Giorgia Meloni; el polaco, Donald Tusk; el finlandés, Alexander Stubb; la danesa, Mette Frederiksen; el noruego Jonas Gahr Støre; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, informaron a EFE fuentes del Gobierno.

En la declaración, los líderes europeos muestran su apoyo a la posición del presidente estadounidense, Donald Trump, para que los combates cesen de inmediato y apuestan por aumentar la presión sobre la economía rusa y su industria de defensa hasta que el presidente ruso, Vladímir Putin, esté dispuesto a la paz.

En un mensaje en su cuenta en la red social X, el líder del PP -partido conservador de la oposición española-, Alberto Núñez Feijóo, había criticado la ausencia del nombre de Sánchez en el primer comunicado hecho público por la cancillería alemana.