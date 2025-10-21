Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, representará a México en la APEC en Corea del Sur

Ciudad de México, 21 oct (EFE).- El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, confirmó este martes que representará a México en la cumbre anual del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico en Corea del Sur el 29 y 30 de octubre, en el marco de las tensiones comerciales desatadas por Estados Unidos y el impulso a la producción nacional mexicana, que incluye posibles alzas arancelarias a importaciones de países asiáticos.