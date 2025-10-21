Taiwán aspira a fortalecer sus relaciones con Japón bajo el liderazgo de Sanae Takaichi

En un comunicado, la Cancillería isleña definió a Takaichi, del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD), como una "líder visionaria y decidida, reconocida por su constante apoyo a Taiwán".

"Muchos miembros de su gabinete mantienen vínculos estrechos con el país y han encabezado en repetidas ocasiones delegaciones a Taiwán para entablar amplios y profundos intercambios con diversos sectores sobre asuntos de interés común", apuntó el texto oficial.

Según Taipéi, Taiwán y Japón no solo comparten "valores fundamentales" como la democracia, la libertad, los derechos humanos y el Estado de derecho, "sino que durante años han mantenido una interacción estrecha y dinámica", que ha dado "abundantes frutos" en áreas como la diplomacia basada en valores, la diplomacia de aliados y la diplomacia económica y comercial.

"Taiwán espera que, sobre la sólida base existente en las relaciones bilaterales, el nuevo Gobierno encabezado por la primera ministra Takaichi continúe impulsando una 'asociación integral' mutuamente beneficiosa en todos los ámbitos de interés común, trabajando conjuntamente por la paz, la estabilidad y la prosperidad del Indopacífico", concluyó el texto.

El nombramiento de Takaichi, de 64 años, estaba prácticamente asegurado después de que en la víspera firmara un acuerdo con el opositor Partido de la Innovación de Japón (Ishin), su nuevo socio de coalición, para contar con su apoyo en la votación, en la que logró 237 de los 465 sufragios en juego, cuatro por encima de los que necesitaba.

El cambio de Gobierno en Japón se produce después de que Shigeru Ishiba, de 68 años, anunciara su dimisión como primer ministro en septiembre tras los malos resultados electorales cosechados durante su poco más de un año en el poder.