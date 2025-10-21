Tribunal israelí ordena devolver 39.000 euros a pescadores gazatíes de barcos confiscados

Según un comunicado emitido este martes por las ONG de derechos humanos Adala y Gisha, este monto había sido depositado como fianza por los pescadores gazatíes Jihad y Mohamed Al Hassi.

Los pescadores depositaron el dinero tras una sentencia en primera instancia que ordenó que se les devolvieran las embarcaciones, para garantizar que pudieran retornarlas al Estado en el caso de que una sentencia firme ordena su confiscación permanente.

Después de que los pescadores presentaran pruebas de que sus barcos fueron destruidos a causa de la guerra en Gaza, la corte las aceptó y emitió este fallo el pasado 13 de este mes para cerrar este caso que se remonta a 2022, cuando la Armada israelí incautó los barcos.

Tras la confiscación, las autoridades israelíes presentaron una solicitud al Tribunal de Distrito de Haifa, en su calidad de tribunal marítimo, para que les permitiera confiscar permanentemente las embarcaciones.

El Estado argumentó que los barcos habían sido incautados por violar las restricciones de Israel sobre la zona de pesca permitida que aplica frente a la costa de Gaza.

Las ONG Gisha y Adalah, en representación de los pescadores, argumentaron que las restricciones israelíes al espacio marítimo de Gaza son ilegales según el derecho internacional y que Israel no tiene autoridad para incautar o confiscar barcos pesqueros civiles.

Las dos ONG añaden que debido en su ofensiva en Gaza, Israel bombardeó y hundió la mayoría de los barcos atracados en sus puertos pesqueros, incluidos los dos barcos pertenecientes a la familia Al Hasi que habían recuperado poco antes.

Dados los graves daños sufridos por las embarcaciones, las organizaciones solicitaron al tribunal la devolución de la fianza depositada por los pescadores, que ahora se les retorna en este nuevo fallo.