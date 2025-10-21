Uganda celebrará sus elecciones presidenciales y parlamentarias el 15 de enero de 2026

Según un comunicado, la Comisión también programó para la misma fecha las elecciones parlamentarias y precisó que entre el 13 de enero y el 9 de febrero se realizarán las conferencias de delegados para elegir a los representantes de grupos de interés especial, como personas mayores, trabajadores, jóvenes, personas con discapacidad y miembros de las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda (UPDF).

Las nominaciones de los aspirantes al Parlamento se llevarán a cabo este miércoles y jueves, mientras que las presidenciales se completaron el 23 y 24 de septiembre pasado, dando inicio a las campañas el 29 de septiembre, que se extenderán hasta la jornada de votación.La autoridad electoral reiteró su compromiso de garantizar un proceso transparente y llamó a todos los actores políticos y ciudadanos a mantener la paz y el respeto mutuo durante el período electoral.

Museveni, que gobierna desde 1986, es el cuarto líder con más años en el poder en África y su Gobierno ha modificado la Constitución dos veces para eliminar los límites de edad y de mandato, lo que le ha permitido presentarse nuevamente a los comicios.

Al igual que en los comicios de 2021, se espera que el principal rival de Museveni sea el político y exmúsico Bobi Wine, de 43 años, cuyo nombre real es Robert Kyagulanyi, y se espera la candidatura de otros seis candidatos respaldados por partidos menores.

Las elecciones pasadas estuvieron caracterizadas por un período electoral con la desaparición de centenares de simpatizantes de la oposición, protestas dispersadas con munición real y al menos 54 manifestantes muertos.

En esos comicios, el mandatario obtuvo el 58,6 % de los votos, mientras que el cantante quedó en segundo lugar con el 35 %.

Wine, que fue detenido en varias ocasiones y cuyos mítines suelen ser dispersados por las fuerzas de seguridad con violencia, describió aquellas elecciones como "las más fraudulentas de la historia de Uganda".