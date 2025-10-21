'Un poeta', 'Belén' o 'La misteriosa mirada del flamenco', candidatas latinas al Goya

Los largometrajes seleccionados por los respectivos países están dirigidos por siete mujeres y ocho hombres, y optan a un premio que se conocerá en la gala del cine español del próximo 28 de febrero, en la ciudad de Barcelona.

'Un poeta', dirigida por el colombiano Simón Mesa, se alzó con el premio Horizontes Latinos del pasado festival de San Sebastián (España), un certamen en el que obtuvo una mención especial 'Belén', película dirigida por Dolores Fonzi, que representa a Argentina.

Por su parte, 'La misteriosa mirada del flamenco', realizada por Diego Céspedes, de Chile, consiguió el premio Una cierta mirada en el último festival de Cannes. Las tres son, además, candidatas al óscar.

También compiten 'Bajo las banderas, el sol', dirigida por Juanjo Pereira (Paraguay); 'Banzo', de Margarida Cardoso (Portugal); y 'Cuadrilátero', dirigida por Daniel Rodríguez Risco (Perú).

'El extraordinario viaje del Dragón', película venezolana dirigida por Kaori Flores Yonekura; la costarricense 'La piel del agua', de Patricia Velásquez; así como 'La Virginia de los Bolivianos', de Juan Cristóbal Ríos (Bolivia).

También la ecuatoriana 'Los ahogados', realizada por Juan Sebastián Jácome; 'Manas', de Marianna Brennand (Brasil); 'No nos moverán', de Pierre Saint Martin Castellano (México); 'Perros', dirigida por Gerardo Minutti Bonilla (Uruguay); 'Querido Trópico', realizada por Ana Endara (Panamá); y República Dominicana con 'Sugar Island', de Johanné Gómez Terrero.