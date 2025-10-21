Un sismo de magnitud 4,1 sacude el oeste de Venezuela, sin reporte de víctimas

Caracas, 21 oct (EFE).- Un sismo de magnitud 4,1 en la escala abierta de Richter ocurrió este martes en el oeste de Venezuela, sin que se hayan reportado víctimas o daños en infraestructuras hasta el momento, informó la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis).