Un sismo de magnitud 6,1 sacude la frontera entre Ecuador y Perú

El sismo ocurrió a las 19:05 hora local (00:05 GMT del miércoles) con un epicentro situado a unos 80 kilómetros al sureste de la localidad de Arenillas, perteneciente a la El Oro, provincia fronteriza con Perú, que se encuentra en la costa sur de Ecuador, según el primer reporte del Instituto Geofísico (IG) ecuatoriano.

El temblor se originó a 83 kilómetros de profundidad bajo la superficie terrestre y se sintió con fuerza en varias ciudades del sur de Ecuador, como Machala, capital de El Oro; o Cuenca, capital la andina Azuay.

Ciudadanos reportaron en redes sociales que también se sintió en provincias como Loja, también fronteriza con Perú, o en la costera Guayas.

En territorio peruano, el movimiento telúrico se sintió con una intensidad entre moderada y fuerte en las población más cercanas a la línea fronteriza, según indició el Comite de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Instituto de Defensa Civil (Indeci) de Perú, que continúa haciendo un reconocimiento a zonas vulnerables para registrar posibles daños.

Ecuador y Perú se encuentran en el Cinturín Fuego del Pacífico, un anillo que recorre las costas del océano Pacífico y que concentra alrededor del 80 % de la actividad sísmica mundial al confluir algunas de las principales placas tectónicas del planeta.