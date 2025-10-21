Vance se muestra "muy optimista" sobre alto el fuego, pero dice que "queda mucho trabajo"

"Ahora mismo, me siento muy optimista. ¿Puedo decir con 100 % de certeza que funcionará? No, pero las cosas difíciles se logran haciéndolas (...) y eso es lo que el presidente de Estados Unidos nos ha pedido que hagamos", añadió Vance, quien insistió en que queda mucho por hacer.

"Tenemos mucho trabajo por hacer. Esto va a llevar muchísimo tiempo, pero creo que Steve Witkoff, Jared Kushner y el almirante (Brad) Cooper, detrás de mí, han hecho un trabajo increíble", dijo.

Vance anunció, además, la creación de un nuevo Centro de Coordinación Civil y Militar (CMCC, en inglés), donde llevaron hoy a la prensa a unos 20 kilómetros de Gaza, desde el que israelíes y estadounidenses planean supervisar a largo plazo el fin de la ofensiva, la reconstrucción de Gaza y la presencia de tropas en la Franja, no compuestas por estadounidenses.

A este respecto, el yerno del presidente, Jared Kushner, aseguró que la presencia en Gaza de una fuerza internacional de estabilización es esencial "para que la transición se complete", así como la desmilitarización del enclave palestino.

Y añadió que no se destinarán fondos para la reconstrucción en las zonas en las que Hamás sigue presente, pero que están considerando empezar a reconstruir en la zona controlada por el Ejército israelí "siempre y cuando se pueda asegurar el inicio de la construcción de la nueva Gaza".

"Para dar a los palestinos que viven en Gaza un lugar donde ir, un lugar donde conseguir trabajo, un lugar donde vivir. Esa es una de las muchas cosas que se están planteando", matizó.

Vance, por su parte, dijo que Israel tendrá que dar el visto bueno a las fuerzas que serán desplegadas en Gaza y que ninguna será de Estados Unidos, pero añadió que diversos países y aliados -entre ellos países del Golfo e Indonesia- "tienen un papel que desempeñar".

"No vamos a imponer nada a nuestros aliados israelíes en lo que respecta a las tropas extranjeras en su territorio, pero sí creemos que los turcos tienen un papel constructivo que desempeñar", señaló.

El pasado 10 de octubre entró en vigor un alto el fuego entre Hamás e Israel, poniendo fin a una ofensiva bélica de más de dos años que ha causado más de 68.200 palestinos muertos y dejado la Franja devastada.

Sin embargo, hace dos días, Israel volvió a bombardear de nuevo el enclave tras la muerte de dos soldados, matando a 45 palestinos y poniendo en peligro la continuación del alto el fuego.

Sobre estos "altibajos", indicó que "es exactamente como tiene que suceder cuando hay personas que se odian y han estado luchando entre sí durante mucho tiempo".

"Habrá momentos en los que parezca que las cosas no van particularmente bien, pero dado eso y el historial de conflicto, creo que todos deberían estar orgullosos de dónde estamos hoy", sentenció Vance, en un tono optimista compartido por Kushner y Witkoff.