Weiner, experto sobre la CIA: Trump no ha hecho grande a EEUU, sino más parecido a Rusia

"Trump está destruyendo la arquitectura de la seguridad nacional estadounidense, y lo está haciendo deliberadamente. ¿Por qué está tratando de destruir la CIA? Porque la CIA fue quien lo señaló y describió y contó al mundo el ataque ruso a nuestra democracia, cuyo objetivo era elegir a Trump (en las elecciones) en 2016. Trump odia y teme a la CIA por esa razón", abundó Weiner.

El escritor y periodista, ganador del Premio Pulitzer por su trabajo sobre los programas secretos de seguridad de Estados Unidos, lo dijo en un encuentro organizado por Aspen Institute España, país en el que Weiner se encuentra promocionando su último libro sobre la Agencia Central de Inteligencia a la que ha dedicado buena parte de su carrera y otro libro publicado en 2022 por el 75 aniversario de la CIA.

Ahora, Weiner regresa con 'La misión. La CIA en el siglo XXI', un nuevo trabajo en el que recorre la historia más reciente de una agencia que entró en crisis tras la Guerra Fría, que vivió un nuevo punto de inflexión con el 11-S y que ahora dirige John Ratcliffe, un "soldado" del movimiento MAGA (Make America Great Again).

Además de recorrer los hitos de este cuarto de siglo, Weiner se detuvo en asuntos de actualidad. Así, habló de Pedro Sánchez, a quien ve como "líder" de la Europa "libre" en comparación con unos "mayores y cansados" Emmanuel Macron y Keir Starmer, y de la negativa del presidente español a gastar el 5 % del PIB en defensa.

"Si el presupuesto militar estadounidense fuera del 5 %, sería tras veces mayor de lo que ya es", dijo el periodista y escritor, aunque también auguró que Trump acabará castigando a España "porque puede" hacerlo.

Weiner también se refirió a la opositora venezolana María Corina Machado, recientemente reconocida con el Premio Nobel de la Paz, como "líder derechista".

"Dedica el premio a Trump y básicamente dice 'por favor, invade mi país ahora’", diagnosticó, y habló de "asesinatos" al comentar las operaciones que está llevando a cabo Estados Unidos en el Caribe interceptando barcos y alegando que son narcolanchas.

A lo largo de la charla, en la que Weiner se refirió al presidente de Estados Unidos como "jefe de la mafia", explicó que la "cruzada" de Trump contra la CIA surgió después de que, a finales de 2016, la agencia descubriera la "operación encubierta más exitosa desde el Caballo de Troya".

Y es que los rusos habían conseguido "infiltrase en el cuerpo político estadounidense" y trabajaban "con el equipo de Trump para asegurar su elección como presidente", como ocurrió en su disputa en las urnas con la demócrata Hillary Clinton.

"Desde que la CIA informó a Trump de sus hallazgos sobre esta colaboración entre el equipo de Trump y el equipo de Putin, Trump se ha embarcado en una cruzada para destruir la CIA", apuntó Weiner.

Sostuvo que Trump no es un presidente popular y señaló que, como "todo autócrata", su deseo es "convencerte de que no hay hechos ni verdad”.

"Todo es mentira y eso destruye tu capacidad de pensar (…). Este es el peligro a largo plazo: que tengamos una generación o dos de estadounidenses que han perdido su capacidad de pensar", advirtió el periodista, que también apeló al Partido Demócrata a buscar un candidato "joven y fresco".