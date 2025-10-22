Acaba el plazo para que hijos y nietos de exiliados puedan pedir la nacionalidad española

Esta ley da derecho a pedir la nacionalidad a los hijos y nietos de españoles que la perdieron a raíz del exilio, pero también a los hijos de mujeres españolas que renunciaron a ella al casarse y a los hijos mayores de edad de aquellas personas a las que ya se les concedió la nacionalidad con la anterior Ley de Memoria Histórica de 2007.

Para formalizar las solicitudes se marcó un plazo de dos años desde la entrada en vigor de la ley de 2022, pero a continuación se estableció una prórroga de un año que finaliza este miércoles.

Cerca de un millón de personas acudieron a los consulados españoles para realizar oficialmente su solicitud de nacionalidad española, según datos oficiales del pasado 31 de julio, según dijo el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, a principios de este mes de octubre, durante una visita a Argentina y Chile.

A la espera de unas cifras más actualizadas, según datos oficiales, el Gobierno de España había concedido hasta el pasado mes de septiembre 237.145 nacionalidades con las peticiones recibidas desde 2022, la mayoría de ellas cursadas en Argentina y Cuba.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Más de medio millón de españoles se exiliaron al acabar la Guerra Civil, y muchos miles más lo hicieron durante la posterior dictadura franquista, y gran parte de ellos eligieron como destino Latinoamérica, en países como México, Argentina o Cuba.