Al menos 35 muertos y 40 heridos al explotar un camión cargado de gasolina en Nigeria

El director de Información de la Agencia Estatal de Gestión de Emergencias de Níger (NSEMA), Ibrahim Hussaini, confirmó el incidente ocurrido este martes y aseguró que efectivos de esa entidad "están en el terreno realizando operaciones de búsqueda y rescate".

"Hasta el momento, nuestros hombres han confirmado que 35 personas han muerto quemadas y otras 40 han resultado heridas", declaró Hussaini, citado este miércoles por medios locales, al añadir que los heridos fueron trasladados de urgencia a los hospitales cercanos.

El camión volcó tras un accidente aislado en la autopista Bida-Agale y estalló cuando los residentes locales se apresuraron a recoger combustible del lugar del siniestro, indicó a última hora del martes el portavoz estatal, Wasiu Abiodun.

"Desafortunadamente, residentes de los alrededores de la aldea de Essa, vía Katcha, acudieron al lugar y estaban recogiendo combustible para uso doméstico, pero en el proceso, el camión cisterna se sumió repentinamente en un infierno", explicó Abiodun en un comunicado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Cuarenta y ocho personas resultaron afectadas por el incendio, y entre estas víctimas, treinta y una perdieron la vida, mientras que otras aún reciben tratamiento en varios hospitales cercanos", señaló el portavoz, al añadir que "tres motocicletas también resultaron quemadas".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Agentes de policía fueron desplegados en la zona para realizar operaciones de rescate y se abrió una investigación para identificar al conductor y al propietario del camión.

Este tipo de tragedias que implican a camiones cisterna que transportan combustible suceden con relativa frecuencia en Nigeria, uno de las potencias petroleras de África.

Suelen ocurrir debido al mal estado de las carreteras, la deficiente gestión del tráfico y la falta de adhesión a las normas de seguridad por parte de los conductores de camiones, así como al comportamiento imprudente de los ciudadanos.

El pasado enero, al menos 98 personas fallecieron por la explosión de un camión cisterna que transportaba gasolina también en el estado de Níger.