Albanese respalda a su embajador tras un momento incómodo con Trump en la Casa Blanca

"Si hay un embajador que trabaje más duro que Kevin, me gustaría saberlo, porque se deja la piel en su trabajo", dijo Albanese durante un desayuno con legisladores estadounidenses en Washington, en el que participaron representantes tanto republicanos como demócratas, recogen medios australianos como la cadena ABC.

La reacción de Albanese se produjo después de que Trump, al encontrarse con Rudd el lunes, comentara "no me gustas, y probablemente nunca me gustes", recordando las críticas que el ex primer ministro australiano y ahora embajador le había hecho en 2021, cuando lo calificó de "idiota del pueblo" y "el presidente más destructivo de la historia".

Rudd se disculpó poco después, a lo que Trump respondió: "Todo está perdonado".

Albanese minimizó la relevancia del episodio y aseguró que no afectará las relaciones bilaterales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"No, en absoluto", respondió cuando se le preguntó si temía un impacto en la relación con Washington. "Kevin Rudd está haciendo un trabajo fantástico como embajador. Todos los congresistas con los que nos reunimos esta mañana dijeron exactamente lo mismo".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Durante el mismo encuentro, el congresista republicano Michael McCaul, un firme defensor del pacto de defensa AUKUS, bromeó con Rudd diciéndole: "Me alegra que sigas empleado". También reconoció su papel en la promoción del acuerdo que permitirá a Australia adquirir submarinos de propulsión nuclear con apoyo de Estados Unidos y el Reino Unido.

El mandatario australiano destacó además el ambiente cordial de su reunión con Trump, que se prolongó durante casi tres horas e incluyó un recorrido por el Despacho Oval y los jardines de la Casa Blanca.

Este lunes, Albanese y Trump firmaron un acuerdo por un valor aproximado de 8.500 millones de dólares estadounidenses (7.900 millones de euros), que busca reforzar la producción, el incremento del procesamiento y la exportación de tierras raras desde Australia hacia Estados Unidos, para contrarrestar la dependencia de China.