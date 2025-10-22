Alemania garantizará la nóminas de empleados de EE.UU. afectados por cierre de Gobierno

"Todavía está por ver si el cierre de Gobierno actual tiene efectos para las nóminas de octubre de los aproximadamente 11.000 empleados civiles contratados por las Fuerzas Armadas de EE. UU. en Alemania", declaró a EFE una portavoz del Ministerio de Finanzas alemán.

Sin embargo, el pago de los salarios está "asegurado", continuó, puesto que se están tomando las medidas necesarias para ello, como "señal de cercanía con las fuerzas armadas estadounidenses estacionadas en Alemania y sus empleados civiles".

"El Estado central pondrá en marcha una partida extraordinaria para garantizar que las nóminas de octubre se pagan a tiempo. El reembolso se producirá después de que haya tenido lugar el pago de la parte estadounidense", señaló la portavoz.

En un comunicado, el sindicato del sector servicios Ver.di, que esta semana había emplazado al Gobierno alemán a garantizar el pago de las nóminas de estos trabajadores, que se concentran sobre todo en los emplazamientos de Ramstein y Kaiserslautern, en el sur del país, saludó la medida.

Ya el martes, la vicedirectora del sindicato, Christine Behle, había señalado que el impago de salarios por disputas presupuestarias es ilegal en base al derecho alemán y que hasta ahora los cierres de Gobierno en EE. UU. nunca habían tenido un impacto para los empleados en Alemania.

"La novedad es que el Gobierno actual en EE. UU. aparentemente no está dispuesto a cumplir la legislación alemana", denunció.

El líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, declaró el martes que la Cámara Alta volverá a intentar poner fin a la paralización federal con una nueva votación el miércoles, día en el que el cierre entrará en su vigésimosegundo día y se convertirá en el segundo más largo de la historia de EE.UU. al superar al de 1995-1996 durante la presidencia de Bill Clinton.

El Senado ha intentado este año aprobar presupuestos provisionales once veces, la última el pasado lunes lunes, pero ni republicanos ni demócratas han alcanzado los 60 votos necesarios.