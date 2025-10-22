Álvaro Vargas Llosa evoca la memoria "fantasmagórica" de su padre en una bienal en España

Y, añadió, "las relaciones entre los fantasmas y la literatura son fascinantes", antes de explicar que la versión fantasmagórica de su padre, fallecido el pasado abril, "rondará estas mesas redondas, conferencias, presentaciones y conciertos” programados hasta el 25 de octubre en las ciudades españolas de Cáceres, Badajoz y Trujillo (oeste).

“No será un fantasma con la intención de asustar a nadie, sino que escuchará atentamente las ponencias, presentaciones, que aprenderá de todas ellas", apuntó Vargas Llosa, para quien "el mundo allá afuera está revuelto, complicado; imperan los antagonismos, la polarización, los abusos de poder, las imposiciones, las afirmaciones tajantes y la guerra".

En este sentido, el ensayista expresó su deseo por que en esta Bienal ocurra lo contrario: "La tolerancia, el respeto, la pluralidad, la defensa de los valores de la libertad, que son también la defensa de los valores del espíritu y de la cultura”.

Álvaro Vargas Llosa también se refirió a los últimas semanas de vida del Nobel: “Sus defensas estaban muy disminuidas, su capacidad cognitiva iba poco a poco cediendo, de manera que estaba muy limitado en aquellas actividades que podían darle alguna alegría”.

Narró los últimos paseos en auto por Lima con su padre y cómo se le ocurrió la idea de que esos paseos fuesen literarios, como un "ejercicio de memoria" y "tratar de que en algunos de esos momentos” Vargas Llosa “se imaginara a sí mismo convertido en un personaje de su propia novela”.

"Juraría que en algunos instantes se logró, pero no puedo asegurarlo. Lo que sí puedo decir es que fue muy feliz escuchando estos relatos", apuntó.

Por último, destacó cómo en los últimos días, esos paseos ya no eran posibles y se refugió “en la familia” y sus hermanos y él mismo leían al escritor pasajes de algunas novelas, “sobre todo poemas y cuentos”, como ‘El barco ebrio’, de Arthur Rimbaud.

“Escuchó muy atentamente y al terminar me sorprendió muchísimo, me dejó helado con una frase muy hermosa; me dijo, ‘me acordaba del ritmo, no de las palabras’”, rememoró su hijo.

En su opinión, en la antecámara de la muerte "lo último que uno pierde es la sensibilidad auditiva y musical". De manera que, según el ensayista, Mario Vargas Llosa “se fue de este mundo con una sensibilidad auditiva y musical poblada de poesía, poblada de literatura”.