Arqueólogos rusos hallan un hacha meria de mil años de antigüedad

Moscú, 22 oct (EFE).- Los arqueólogos hallaron en Rostov Veliki, una de las ciudades más antiguas de Rusia, un hacha perteneciente a la tribu meria, asimilada por los eslavos en el siglo X de nuestra era, informó hoy el Museo del Kremlin de esa ciudad.