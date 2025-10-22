Ascienden a 32 los fallecidos por explosión de camión de gas en Ciudad de México

De acuerdo con el listado, el más reciente fallecimiento fue el de Tiffany Odette Cano González, una joven de 16 años que estaba internada en el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) de la capital mexicana.

Con el deceso de Cano González, suman 7 decesos de sexo femenino en este siniestro mientras que el resto son hombres. En el accidente, cuatro de las personas que perdieron la vida eran menores de 18 años.

Según la última actualización del Gobierno capitalino, hasta ahora suman 32 muertos, 5 hospitalizados y 47 lesionados que ya han sido dados de alta de los centros de salud, tras el siniestro ocurrido en la alcaldía Iztapalapa.

La explosión, que para los habitantes de la Ciudad de México es una más graves en la historia reciente de la metrópoli, ocurrió cuando un camión cisterna con capacidad de 49.500 litros volcó y explotó en la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia, en Iztapalapa.

En la cifra total de muertos también se encuentra el nombre del chofer del camión de gas, a quien las autoridades de la Ciudad de México acusaron de haber provocado el accidente por conducir a "exceso de velocidad".

No obstante, en videos de cámaras de vigilancia en la zona difundidos en medios mexicanos se observa al vehículo circular a una velocidad moderada, previo a la explosión.

Los análisis periciales y las indagatorias sobre el caso siguen en curso por parte de la fiscalía capitalina.