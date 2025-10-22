Ataques de sicarios dejan cinco muertos en cuatro días en ciudad fronteriza de Paraguay

El funcionario dijo a la radio ABC Cardinal que las muertes ocurrieron entre la noche del domingo y la madrugada de este miércoles.

Acevedo confirmó en esta jornada la muerte de un ciudadano brasileño que resultó herido como víctima colateral de un choque entre dos grupos armados que tuvo lugar este martes en el centro de la capital del departamento de Amambay.

"Fueron minutos de terror en pleno centro de Pedro Juan Caballero, como si fuera que (en) la ciudad se caía todo, las balas por todo lado", relató.

En el tiroteo del martes también resultó herido un adolescente de 15 años, agregó.

El lunes otro ciudadano brasileño fue asesinado a tiros en el estacionamiento al aire libre de un centro comercial.

El alcalde recordó haber sentido en "carne propia" el impacto de la violencia, cuando en mayo del 2022 perdió a su hermano, entonces intendente de Pedro Juan Caballero, José Carlos Acevedo, tras ser atacado a tiros.

La hija del actual burgomaestre, Haylee Acevedo, también murió en octubre de 2021 en un atentado en el que fallecieron otras tres personas.

En declaraciones a la radio Monumental, el jefe de Investigación de la Policía Nacional en Amambay, el comisario Hugo Grance, dijo que tres casos de sicariato se produjeron en 48 horas, entre lunes y martes, y señaló que, de momento, no tienen relación entre sí.

No descartó, sin embargo, "un trasfondo" con el narcotráfico.

Grance indicó que las investigaciones continúan, pero aún no ha logrado la detención de los autores de los tiroteos.