Austria insta a integrar los Balcanes en la UE y frenar así influencia de otras potencias

Londres, 22 oct (EFE).- El canciller federal de Austria, el conservador Christian Stocker, instó este miércoles a avanzar en la integración de los Balcanes occidentales en la Unión Europea (UE) para evitar una mayor influencia de otras potencias, algo que consideró un "imperativo de la política de seguridad" del bloque.