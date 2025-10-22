Austria insta a integrar los Balcanes en la UE y frenar así influencia de otras potencias

"Si no consolidamos nuestro estilo de vida en la región, otros lo harán: Rusia, China y Turquía ya están en la puerta de entrada. Esto no puede beneficiarnos, especialmente en nuestra vecindad inmediata", declaró Stocker antes de asistir a la cumbre de los Balcanes Occidentales que se celebra hoy en Londres.
Para Stocker, el proceso de Berlín, lanzado por Alemania en 2014 como plataforma de diálogo y cooperación que busca promover la estabilidad regional, el desarrollo económico y la integración europea de los Balcanes Occidentales, es "fundamental para avanzar" hacia la adhesión de los seis candidatos de la región: Albania, Montenegro, Serbia, Bosnia-Herzegovina y Macedonia del Norte.
El mandatario abogó por continuar el proceso de "integración gradual", con acuerdos que van abriendo el bloque a los ciudadanos de los países candidatos en diversos ámbitos, como la zona de pagos SEPA, las iniciativas para favorecer la movilidad laboral o la cooperación en la lucha contra la inmigración ilegal.
"La cooperación regional, por ejemplo con Serbia y Montenegro, ha reducido notablemente la migración ilegal a través de la ruta de los Balcanes", afirmó Stocker, citado por la agencia austríaca APA.
La cumbre que se celebra este miércoles en Londres reúne a los líderes de los seis países balcánicos y a socios europeos, y sucede a tres citas ministeriales mantenidas este mes en el Reino Unido sobre seguridad, migración y economía.