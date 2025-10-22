Avanza en Brasil un nuevo proyecto para aumentar las penas de los grupos criminales

São Paulo, 22 oct (EFE).- El Ministerio de Justicia presentó este miércoles para análisis del Gobierno nacional un proyecto de ley que crea el tipo penal de organización criminal calificada y endurece las penas para líderes e integrantes de los grupos criminales, hasta los 30 años de prisión.