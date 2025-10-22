Barack Obama promueve la redistribución de distritos en California junto a Gavin Newsom

Los Ángeles (EE.UU.), 22 oct (EFE).- El expresidente de Estados Unidos Barack Obama hizo un llamado este miércoles a los votantes a respaldar el esfuerzo de redistribución de distritos impulsado por los demócratas de California, durante un evento virtual junto al gobernador Gavin Newsom.